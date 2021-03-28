В Индонезии смертники устроили взрыв возле церкви, есть пострадавшие

В Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

Сообщается, что инцидент произошел возле католической церкви в городе Макассар на острове Сулавеси. Взрыв прогремел, когда прихожане находились внутри на службе по случаю Вербного воскресенья.

На данный момент известно о 14 пострадавших. Местная полиция выясняет, какая из радикальных организаций причастна к теракту.

tw // bomb attack, explode

-

-

-

this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. i’m so crying :)pic.twitter.com/dKaIjTwsYA — ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021

Отметим, в январе местные силовики провели операцию в Макассаре, в результате которой были ликвидированы двое мужчин, подозреваемых в причастности к двойному теракту в церкви на Филиппинах в 2019 году, в результате которого погибли более 20 человек.