Потужний вибух на заводі в Індонезії: кількість постраждалих зросла

Зазначено, що п'ять з них отримали серйозні поранення.

Відзначається, що понад 700 жителів перемістили в пункти тимчасового утримання.

Пожежа і вибух на НПЗ у місті Балонган стався 29 березня. Його було чутно на відстані до п'яти кілометрів, а пожежу було видно на відстані чотирьох кілометрів.

Влада допускає, що причиною події на заводі міг стати удар блискавки, бо перед цим у районі НПЗ почався сильний дощ.