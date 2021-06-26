Мощный торнадо в Лондоне натворил беды за несколько минут: разрушил дома и автомобили

Мощный торнадо накрыл восточную часть Лондона, натворив немало бед жителям этого района. Интересно то, что стихия не была длительной, но убытков оставила много.
Об этом сообщает Sky News.
Полиция Лондона получила сообщения о том, что
"Мусор и полиэтиленовые пакеты кружились, как торнадо. Это было страшно, так как они могут поднимать тяжелые предметы", "Я был в шоке - думал, дом обвалится", - описывают происходящее жители района в соцсетях.
Все произошло настолько быстро, что в полиции
"Около 19.20 вызвали полицию, чтобы сообщить о повреждениях крыш, электрооборудования, уличной мебели и транспортных средств на Халс-авеню и некоторых прилегающих дорогах в районе Баркинга.
Напомним, мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's. Появилось видео с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Чехии также люди пострадали от торнадо. Есть погибшие.