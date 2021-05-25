Поврежденные крыши и поломанные деревья: по Херсонской области пронесся торнадо

Накануне по Херсонской области пронесся торнадо. Сейчас полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия природного явления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области .

Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.

"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.

"Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Фото: Херсонской областью пронесся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)