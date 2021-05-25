Поврежденные крыши и поломанные деревья: по Херсонской области пронесся торнадо
Накануне по Херсонской области пронесся торнадо. Сейчас полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия природного явления.
Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.
"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.
"Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - говорится в сообщении.
Фото: Херсонской областью пронесся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)
Напомним, недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.
Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.