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Поврежденные крыши и поломанные деревья: по Херсонской области пронесся торнадо

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Херсонская область, Вторник 25 мая 2021 15:59
Поврежденные крыши и поломанные деревья: по Херсонской области пронесся торнадо Фото: по Херсонской области пронесся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)
Автор: РБК-Украина

Накануне по Херсонской области пронесся торнадо. Сейчас полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия природного явления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.

"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.

"Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Фото: Херсонской областью пронесся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.

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