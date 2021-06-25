Число пострадавших после мощного торнадо в Чехии возросло вдвое

Торнадо в Чехии разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией. Пострадали около 300 человек.

Торнадо достигал силу 3-4 степени из пяти. Также шел град размером до 10 см. В селах и городе продолжается разбор завалов - под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики з Чехии, Австрии и Словакии, объявлена чрезвычайная ситуация.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv (@disclosetv) June 24, 2021

Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага-Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тыс. семей.