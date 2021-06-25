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Число пострадавших после мощного торнадо в Чехии возросло вдвое

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Чехия, Пятница 25 июня 2021 08:02
Число пострадавших после мощного торнадо в Чехии возросло вдвое
Автор: Артур Родивилов

Торнадо в Чехии разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией. Пострадали около 300 человек.

Об этом сообщает "Чешское телевидение".

Торнадо достигал силу 3-4 степени из пяти. Также шел град размером до 10 см. В селах и городе продолжается разбор завалов - под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики з Чехии, Австрии и Словакии, объявлена чрезвычайная ситуация.

Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага-Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тыс. семей.

Напомним, ранее сообщалось о 150 пострадавших. Чешская армия была переброшена в зону бедствия.

Недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину.

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