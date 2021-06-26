Потужний торнадо в Лондоні накоїв біди за кілька хвилин: зруйнував будинки і автомобілі

Потужний торнадо накрив східну частину Лондона, накоївши чимало бід жителям цього району. Цікаво те, що стихія не була тривалою, але збитків залишила багато.
Про це повідомляє Sky News.
Поліція Лондона отримала повідомлення про те, що
"Сміття і поліетиленові пакети кружляли, як торнадо. Це було страшно, так як вони можуть піднімати важкі предмети", "Я був в шоці - думав, будинок обвалиться", - описують те, що відбувається жителі району в соцмережах.
Все сталося настільки швидко, що в поліції
"Близько 19.20 викликали поліцію, щоб повідомити про пошкодження дахів, електрообладнання, вуличних меблів і транспортних засобів на Халс-авеню і деяких прилеглих дорогах в районі Баркінга.
Нагадавши, потужна злива у Львові затопила Mcdonald's. З'явилося відео з місця події.
Раніше повідомлялося, що у Чехії також люди постраждали від торнадо. Є загиблі.