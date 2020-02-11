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Количество жертв урагана "Киара" в Европе увеличилось до восьми

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 20:20
Количество жертв урагана "Киара" в Европе увеличилось до восьми
Фото: ураган "Киара" (enovosty)

К борьбе с непогодой на Корсике было привлечено более 300 пожарных

Количество жертв урагана "Киара", который обрушился на страны Европы, возросло до 8 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что мощные ветры с порывами свыше 200 км/ч добрались до Корсики и усилили лесной пожар, вспыхнувший на французском острове 11 февраля.

К борьбе с непогодой на Корсике было привлечено более 300 пожарных.

Напомним, вчера, 10 февраля, сообщалось о 6 погибших в результате урагана. В частности, один мужчина утонул в Швеции. Лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Погибшего мужчину выбросило на берег волнами. Второго пассажира до сих пор ищут.

Также по одному человеку погибли в Словении и южной Великобритании в результате обрушения деревьев на их автомобили.

Еще 5 человек пострадали в Чехии. В больнице умерла женщина, которую ударило деревом.

На горнолыжном курорте в Польше погибли женщина и ее дочь. Ветром крышу снесло на людей, которые были возле подъемника. В результате инцидента пострадали еще три человека.

Отметим, в конце 2019 года в результате двух ураганов, которые обрушились на Португалию, Испанию и Францию, погибли 8 человек.

В Европе в результате урагана "Киара" погибли 6 человек В Польше ветер сорвал крышу со здания, погибли два человека
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