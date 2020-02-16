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Потужний шторм "Денніс" добрався до Нідерландів

Новини » В світі     16.02.2020 - 23:08
Потужний шторм "Денніс" добрався до Нідерландів
Фото: ураган "Денніс" (twitter.com/CarolineJamesPh)

За прогнозами синоптиків пориви вітру сягатимуть 100 км\год

У Нідерландах вдруге за тиждень вирує ураган - на зміну шторму "Кіара" прийшов шторм "Денніс". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За прогнозами синоптиків пориви вітру сягатимуть 100 км\год.

Через сильний вітер туристів та мешканців Нідерландів закликають бути обережними на дорогах та слідкувати за своїми авіарейсами, які можуть бути скасовані.

Нагадаємо, у Великій Британії у результаті шторму "Денніс" двоє людей потонули. У зв'язку з негодою було скасовано сотні рейсів, а рух поїздів порушено через повені. Синоптики видали понад 250 попереджень про можливі повені в Англії, Шотландії та Уельсі.

Також РБК-Україна писало, що жертвами урагану "Кіара" в Європі стали щонайменше 8 людей. Зокрема, один чоловік втопився у Швеції. Човен, на якому він плив зі знайомим по озеру Феген, перекинувся.

Раніше повідомлялося, що 9 лютого, Британію охопив потужний шторм "Кіара", який спричинив сотні повеней та руйнування по всій країні. Пориви вітру досягали 93 миль на годину. Найсильніший вітер спостерігався в Уельсі.

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