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В Афганистане от действий военных погибли более 30 гражданских

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 12:59
В Афганистане от действий военных погибли более 30 гражданских
Иллюстративное фото (khaama.com)

Инцидент произошел, когда военные осуществляли спецоперацию

На юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации афганских военных меньшей мере 35 гражданских погибли, а 13 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио.Свобода".

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье вечером, 22 сентября, когда специальные силы осуществляли операцию в доме, где боевики "Талибана" тренировали смертников.

По данным местных властей, возле дома происходило свадьбу.

"35 гражданских погибли и 13 ранены. Эти люди посещали свадьбу возле места атаки в районе Хаксар", - заявил член совета провинции Аттаулла Афган.

Другой член совета провинции Абдул Маджид Ахундзадах заявляет о 40 погибших гражданских.

По данным американских военных, во время рейда погибли 22 боевика "Талибана".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что недавно в Афганистане боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 человек пострадали. Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Кроме того, во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.

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