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Мощное землетрясение в Таджикистане: погибли пять человек, есть раненые

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Таджикистан, Суббота 10 июля 2021 11:38
Мощное землетрясение в Таджикистане: погибли пять человек, есть раненые Фото: в землетрясении в Таджикистане погибли пять человек (kchs.tj)
Автор: Юлия Струк

Стало известно о жертвах мощного землетрясения в Таджикистане. Во время него погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

"В сельской джамоате Лангар Шох в результате землетрясения погибли 5 человек, двое несовершеннолетних жителей сельской джамоаты Хиджборак получили ранения, они госпитализированы", - указано в сообщении.

По предварительным данным, в результате подземных толчков в нескольких селах всего пострадало 19 домов.

По поручению президента республики создана комиссия во главе с премьер-министром страны.

Напомним, на территории Таджикистана в субботу утром произошло мощное землетрясение. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов, в Душанбе до 3 баллов.

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