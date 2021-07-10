Мощное землетрясение в Таджикистане: погибли пять человек, есть раненые
Фото: в землетрясении в Таджикистане погибли пять человек (kchs.tj)
Стало известно о жертвах мощного землетрясения в Таджикистане. Во время него погибли пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.
"В сельской джамоате Лангар Шох в результате землетрясения погибли 5 человек, двое несовершеннолетних жителей сельской джамоаты Хиджборак получили ранения, они госпитализированы", - указано в сообщении.
По предварительным данным, в результате подземных толчков в нескольких селах всего пострадало 19 домов.
По поручению президента республики создана комиссия во главе с премьер-министром страны.
Напомним, на территории Таджикистана в субботу утром произошло мощное землетрясение. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов, в Душанбе до 3 баллов.