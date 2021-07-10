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Потужний землетрус у Таджикистані: загинули п'ять людей, є поранені

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Таджикістан, Субота 10 липня 2021 11:38
Потужний землетрус у Таджикистані: загинули п'ять людей, є поранені Фото: під час землетрусу в Таджикистані загинули п'ятеро людей (kchs.tj)
Автор: Юлія Струк

Стало відомо про жертви потужного землетрусу у Таджикистані. Під час нього загинули п'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет із надзвичайних ситуацій Таджикистану.

"У сільській джамоаті Лангар Шох у результаті землетрусу загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх жителів сільської джамоати Хіджборак отримали поранення, вони госпіталізовані", - вказано у повідомленні.

За попередніми даними, в результаті підземних поштовхів у кількох селах загалом постраждало 19 будинків.

За дорученням президента республіки створили комісію на чолі з прем'єр-міністром країни.

Нагадаємо, на території Таджикистану в суботу вранці стався потужний землетрус. Інтенсивність в епіцентрі сягала 6 балів, в Душанбе до 3 балів.

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