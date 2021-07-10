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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4

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Таджикистан, Суббота 10 июля 2021 10:31
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 Фото: в Таджикистане произошло мощное землетрясение (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

На территории Таджикистана в субботу утром произошло мощное землетрясение. Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана информирует, что его магнитуда составила 6,4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Указано, что эпицентр землетрясения с энергетическим классом 13,8 залегал на глубине 40 км на расстоянии 739 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алма-Аты.

Казахстанские сейсмологи отметили, что сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет.

Данные Геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана свидетельствуют, что землетрясение произошло в 7:12 по местному времени (5:12 по киевскому).

"Эпицентр землетрясения расположен в 165 км северо-восточнее Душанбе, в 21 км восточнее Гарма. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов, в Душанбе до 3 баллов", - отметили в службе.

При этом сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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