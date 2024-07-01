Моряки ЗСУ врятували п'ятьох людей, яких в Одесі віднесло у відкрите море

Зазначається, що до ВМС звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради. Вони просили про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море.

Військові розповіли, що на рятувальну операцію відправили свої сили.

Так, екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей у відкритому морі.

"П'ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега", - йдеться в повідомленні управління комунікацій Командування ВМС ЗСУ.

Також військові показали фото з цієї рятувальної операції.

Військові моряки врятували 5 цивільних, яких винесло у відкрите море в Одесі (фото: t.me/ukrainian_navy)

Небезпека на воді й пляжний сезон-2024

Варто звернути увагу, що такі випадки та схожі рятувальні операції із залученням морпіхів - не рідкість, особливо під час пляжних сезонів.

Так, раніше у червні військовослужбовці ВМС ЗСУ також врятували цивільного чоловіка, якого хвилями віднесло у відкрите море.

Як зазначають у ВМС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Додамо, що через дію воєнного стану у багатьох регіонах України пляжний сезон не відкриватимуть. Зокрема, таке рішення ухвалили у Києві. Натомість в Одесі та області вирішили відкрити 20 локацій для купання.