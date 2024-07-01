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Моряки ВСУ спасли пятерых людей, которых в Одессе вынесло в открытое море

Фото: морская береговая охрана ВМС ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе нескольких граждан, которые отдыхали на побережье, вынесло волнами в открытое море. Военные моряки спасли оказавшихся в беде гражданских, и доставили на берег в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Отмечается, что к ВМС обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета. Они просили о помощи в спасении гражданских лиц, волнами унесенных в открытое море.

Военные рассказали, что на спасательную операцию направили свои силы.

Так, экипажем одного из катеров национального флота были проведены поиск и спасение людей в открытом море.

"Пять гражданских лиц были успешно спасены и доставлены на берег", - говорится в сообщении управления коммуникаций Командования ВМС ВСУ.

Также военные показали фото по этой спасательной операции.

 

Военные моряки спасли 5 гражданских, вынесенных в открытое море в Одессе (фото: t.me/ukrainian_navy)

Опасность на воде и пляжный сезон-2024

Следует обратить внимание, что такие случаи и подобные спасательные операции с привлечением морпехов - не редкость, особенно во время пляжных сезонов.

Так, ранее в июне военнослужащие ВМС ВСУ также спасли гражданского мужчину, которого волнами унесло в открытое море.

Как отмечают в ВМС, наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде есть несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Добавим, что из-за военного положения во многих регионах Украины пляжный сезон не будут открывать. В частности, такое решение было принято в Киеве. В Одессе и области решили открыть 20 локаций для купания.

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