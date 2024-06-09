В Одесі відкрили пляжі. У скільки обійдеться відпочинок цьогоріч і яким буде сезон

В Одесі 8 червня відкрили пляжний сезон . Для купання доступні 20 локацій, які попередньо перевірили, чи відповідають вони нормам безпеки.

РБК-Україна розповідає про те, яким буде туристичний сезон цього року та що треба знати про відпочинок на пляжах Одеси.

Яким буде цьогорічний туристичний сезон в Одесі

Зараз для українців недоступний міжнародний туризм, бо мало хто може виїхати за кордон, тому люди шукають можливості відпочити у межах країни.

"Одеса залишається по суті єдиним морським культурним і розважальним центром України. Раніше українці з північної, східної частини країни подорожували переважно на Азовське узбережжя та Херсонщину. Зараз це все окуповано. Миколаївська область теж небезпечна, бо частина території замінована, а частина обстрілюється. Тому море буде доступним фактично тільки на Одещині", - розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Також він зазначив, що усі пляжі у затоці Кароліна-Бугас в Одеській області не працюють, бо днями росіяни знову там обстріляли готель. Тож основна маса відпочивальників зосередиться в Одесі.

"Пік туристичного сезону настає, коли діти закінчують школу, вступники складають екзамени, вступають у виші, тобто це кінець червня - початок липня. Сезон триває до 1 вересня, поки не розпочинається новий шкільний рік", - говорить Ліптуга.

Пік туристичного сезону в Одесі очікують на кінець червня - початок липня (фото: Getty Images)

Експерт наголошує, що вже зараз не вистачає персоналу в закладах розміщення, харчування, пляжах і розважальних закладах.

"Чоловіки або пішли на фронт, або виїхали, або ховаються. Це доволі критична ситуація", - зауважує директор департаменту.

При цьому за його прогнозами, цьогорічний туристичний сезон в Одесі має бути успішнішим за торішній. Оскільки через підрив дамби Каховської ГЕС торік пляжі в Одесі почали відкривати лише після 20 липня і для відвідування тоді були доступні лише 6 локацій.

"Якщо цього року не трапиться якоїсь катастрофи, то я думаю, що сезон буде успішнішим", - додає Ліптуга.

У скільки обійдеться оренда житла в Одесі

Найдешевше обійдеться проживання у хостелах у багатомісних номерах, що розташовані за 2,5 км від берегової лінії і далі. Вартість однієї доби у такому житлі становить - від 250 грн з особи.

Бюджетний номер на дві особи у локаціях, що ближче до моря можна зняти за ціною від 350 грн.

Двомісні номери у готелях стартують від 600 грн, але звідти до пляжу доведеться долати приблизно 3 км. Якщо ж готель розташований ближче до моря, тоді номери коштують від 1000 грн.

Українцям, які планують відпочинок в Одесі цьогоріч, потрібно завчасно подбати про брюнювання житла. Оскільки зазвичай бюджетні варіанти мають найвищий попит.

Ціни на оренду житла в Одесі (скриншот сайту Booking)

Правила відпочинку на пляжах Одеси

Під час відпочинку на пляжах Одеси потрібно дотримуватися правил безпеки.

На пляжах заборонено перебувати:

під час повітряної тривоги (на пляжах має бути вказано, де розташовані найближчі укриття)

якщо у воді і на пляжі виявили підозрілі предмети

під час шторму, який оцінюють від 2-х балів

поза межами зон для купання

на пірсах, траверсах, хвилеломах та інших берегових спорудах

Також заборонений вихід до акваторії Чорного моря для усіх плавзасобів, окрім рятувальних служб.

На пляжах мають бути рятувальні човни й захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів. Можуть також бути організовані обстеження підводної та надводної частини акваторії водолазною службою.

В Одесі дозволили відпочинок на 20 локаціях (Getty Images)

Чи є мінна загроза для відпочивальників

Додамо також, що місцеві комісії розглядають можливість встановити у морі сітки для виявлення вибухових предметів. Власники пляжів критикують такий підхід, оскільки торік такі сітки часто рвались, їх треба було постійно замінювати, тому такий метод був не надто ефективним. Натомість вони пропонують залучити людину для спостереження за наближенням мін до узбережжя.

Зазначимо, що малі міни торік припливали з Херсону та Дніпра, й проходили на глибині 10-15 см під водою, їх зупиняли сітки.