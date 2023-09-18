Моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян (відео)
Фото: моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Моряки річкової флотилії Військово-морських сил ЗСУ знищили командно-спостережний пункт росіян та ліквідували 20 загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.
"Особовим складом річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України знищено командно-спостережний пункт противника, ліквідовано близько 20 окупантів", - йдеться в дописі під відео.
Втрати Росії в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.
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