Моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

"Особовим складом річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України знищено командно-спостережний пункт противника, ліквідовано близько 20 окупантів", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.