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Моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян (відео)

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 12:54
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Моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян (відео) Фото: моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Моряки річкової флотилії Військово-морських сил ЗСУ знищили командно-спостережний пункт росіян та ліквідували 20 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

"Особовим складом річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України знищено командно-спостережний пункт противника, ліквідовано близько 20 окупантів", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.

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