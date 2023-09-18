Моряки речной флотилии уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

"Личным составом речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен командно-наблюдательный пункт противника, ликвидировано около 20 оккупантов", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 18 сентября, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 272 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 артсистем и 27 дронов.