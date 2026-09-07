Морський "дрон-авіаносець": в Україні показали, як перехоплювачі "Шахедів" злітають з моря

Перехоплювачі STING запускають прямо з моря

Головне управління розвідки Міноборони вже тривалий час застосовує дрони-перехоплювачі STING, які запускаються безпосередньо з морських дронів "Магура" у відкритому морі.

Носієм перехоплювачів виступає морський дрон MV11: STING розміщують у спеціальних захищених боксах на його борту, а в потрібний момент кришки боксів відкриваються, вивільняючи дрони для перехоплення повітряних цілей.

У компанії наголосили, що це ще одне підтвердження можливостей системи Hornet Vision CTRL: дистанційний запуск перехоплювача можна здійснювати з будь-якого місця - з поля, лісу, води чи будь-якої рухомої платформи.

"Чи можна вважати це першим українським авіаносцем?", - зазначили у Міністерстві оборони.

Що відомо про носій MV11

MV11 може нести корисне навантаження до 2200 кілограмів і автономністю до семи днів. На продемонстрованій конфігурації на борту дрона встановлено 18 захищених боксів для перехоплювачів, усередині кожен STING фіксується чотирма напрямними трубами.