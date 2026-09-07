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Морський "дрон-авіаносець": в Україні показали, як перехоплювачі "Шахедів" злітають з моря

14:07 07.09.2026 Пн
2 хв
Як морський дрон-носій MV11 виводить перехоплювачі STING у відкрите море?
aimg Лев Шевченко
Фото: морський дрон з перехоплювачами (скриншот з відео)

Дрони-перехоплювачі STING почали злітати безпосередньо з борту морського безпілотного носія MV11 у відкритому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Дикі Шершні".

Перехоплювачі STING запускають прямо з моря

Головне управління розвідки Міноборони вже тривалий час застосовує дрони-перехоплювачі STING, які запускаються безпосередньо з морських дронів "Магура" у відкритому морі.

Носієм перехоплювачів виступає морський дрон MV11: STING розміщують у спеціальних захищених боксах на його борту, а в потрібний момент кришки боксів відкриваються, вивільняючи дрони для перехоплення повітряних цілей.

У компанії наголосили, що це ще одне підтвердження можливостей системи Hornet Vision CTRL: дистанційний запуск перехоплювача можна здійснювати з будь-якого місця - з поля, лісу, води чи будь-якої рухомої платформи.

"Чи можна вважати це першим українським авіаносцем?", - зазначили у Міністерстві оборони.

Що відомо про носій MV11

MV11 може нести корисне навантаження до 2200 кілограмів і автономністю до семи днів. На продемонстрованій конфігурації на борту дрона встановлено 18 захищених боксів для перехоплювачів, усередині кожен STING фіксується чотирма напрямними трубами.

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Дрони-перехоплювачі STING останніми місяцями стають дедалі помітнішою частиною української системи протиповітряної оборони. Наприкінці серпня їх показали на параді безпілотних систем до Дня Незалежності поруч із морським флотом безекіпажних катерів Sea Baby, Magura та Sargan — там-таки вперше публічно з'явився і морський носій MV11.

Паралельно розробники нарощують і саму лінійку перехоплювачів: на початку вересня Сили оборони отримали перший реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium, призначений для боротьби зі швидкісними реактивними модифікаціями "Шахедів".

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