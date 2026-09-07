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"Схожий на літачок": розробник розкрив характеристики "Барса", здатного атакувати Москву

11:50 07.09.2026 Пн
2 хв
Реактивні дрони суттєво збільшили дальність та корисне навантаження
aimg Костянтин Широкун
"Схожий на літачок": розробник розкрив характеристики "Барса", здатного атакувати Москву Фото: розробник розкрив характеристики "Барса" (прес-служба компанії)
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Модернізований реактивний дрон "Барс" може нести до 60 кг вибухової частини з дальністю близько тисячі кілометрів.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів розробник реактивних дронів "Барс".

"Розробка "Барса" розпочалася в 2023 році. З початку повномасштабного вторгнення наша команда мала перед собою мету бути максимально злагодженими з військом. Ми почали розмірковувати, яким чином можна забезпечити наші сили оборони тим засобом, який надасть ЗСУ змогу дійсно завдавати нищівної, кваліфікованої відповіді", - зазначив розробник "Барса".

За його словами, у перших "Барсів" є реактивний двигун, бойова частина у 22,5 кілограми, дальність до 700 км. Але він також підкреслив, що на сьогоднішній день вже можна говорити про дальність до 1000 км, бойову частину – до 60 кг, і швидкість понад 700 км/год.

"Серед нас були і залишаються донині люди, які займалися авіаційною справою і авіамоделюванням, звідси й певний зовнішній вигляд "Барса", який дійсно схожий на літачок", - додав розробник.

Він також додав, що на сьогодні рівень локалізації "Барса" становить понад 74 відсотки. Єдиний важливий закуповуваний компонент – це турбореактивний двигун, але вже пройшов фінальні тести двигун українського виробництва.

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Нагадаємо, на початку вересня українські безпілотники уразили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" у Запорізькій області. Залежно від комплектації, її орієнтовна вартість починається від 60 млн доларів.

Крім того, в ніч на 3 вересня Сили оборони уразили у Севастополі російський десантний катер БК-16. Наразі ступінь пошкоджень ворожого корабля уточнюється.

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