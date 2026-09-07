Морской "дрон-авианосец": в Украине показали, как перехватчики "Шахедов" взлетают с моря

Дроны-перехватчики STING начали взлетать прямо с борта морского беспилотного носителя MV11 в открытом море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Дикие Шершни".
Главное управление разведки Минобороны уже длительное время применяет дроны-перехватчики STING, запускаемые непосредственно из морских дронов "Магура" в открытом море.
Носителем перехватчиков выступает морской дрон MV11: STING размещают в специальных защищенных боксах на его борту, а в нужный момент крышки боксов открываются, высвобождая дроны для перехвата воздушных целей.
В компании подчеркнули, что это еще одно подтверждение возможностей системы Hornet Vision CTRL: дистанционный запуск перехватчика можно производить с любого места — с поля, леса, воды или любой подвижной платформы.
"Можно ли считать это первым украинским авианосцем?", - отметили в Министерстве обороны.
MV11 может нести полезную нагрузку до 2200 килограммов и автономностью до семи дней. На продемонстрированной конфигурации на борту дрона установлено 18 защищенных боксов для перехватчиков, внутри каждый STING фиксируется четырьмя направляющими трубами.
Дроны-перехватчики STING в последние месяцы становятся все более заметной частью украинской системы противовоздушной обороны. В конце августа их показали на параде беспилотных систем ко Дню Независимости рядом с морским флотом безэкипажных катеров Sea Baby, Magura и Sargan — там впервые публично появился и морской носитель MV11.
Параллельно разработчики наращивают и саму линейку перехватчиков: в начале сентября Силы обороны получили первый реактивный дрон-перехватчик Alexa Spatium, предназначенный для борьбы со скоростными реактивными модификациями "Шахедов".