Морський дрон на 1200 миль та з ракетами НАТО: що відомо про новий Vanta 12 від STARK

Німецька оборонна компанія STARK, яка має R&D-центр в Україні, представила морський дрон Vanta 12. Він розвиває швидкість до 40 вузлів, може нести до 2 тонн корисного навантаження та кілька тижнів безперервно перебувати в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз STARK.

Що відомо про Vanta 12

Vanta 12 призначений для розвідки, спостереження та протидії загрозам на морі. Довжина катера становить 12 метрів, максимальна швидкість - до 40 вузлів, дальність - до 1200 морських миль (понад 2220 кілометрів). Він здатен нести до 2 тонн корисного навантаження та протягом кількох тижнів безперервно залишатися в морі.

Платформа поєднує автономну навігацію, системи на основі штучного інтелекту та модульну архітектуру. Залежно від завдання, дрон може оснащуватися різними сенсорами та засобами радіоелектронної боротьби.

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Фото: морський дрон Vanta 12 (STARK)

Озброєння та випробування

На платформу вже інтегрували 10 баражуючих боєприпасів Cascade власної розробки STARK та провели їхні пуски. Крім того, Vanta 12 оснастили чотирма керованими протикорабельними ракетами Sea Venom виробництва MBDA, які вже перебувають на озброєнні сил НАТО.

Таким чином, катер може вести розвідку, патрулювати акваторію та відстежувати потенційні загрози, а також застосовувати засоби ураження.

Можливості Vanta 12 продемонстрували під час REPMUS - найбільших навчань НАТО з роботизованими та безекіпажними морськими системами. Катер успішно виконав низку місійних сценаріїв у взаємодії з пілотованими й безекіпажними платформами.

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Фото: морський дрон Vanta 12 (STARK)

Чому в компанії говорять про гібридні загрози

Зростання попиту на безекіпажні морські системи в STARK пов'язують із посиленням гібридних загроз - від ризиків для підводних кабелів та енергетичних об'єктів до використання цивільних суден для розвідки. Особливо актуальними такі виклики є для Північного та Балтійського морів, де зосереджена критично важлива для Європи енергетична та підводна цифрова інфраструктура.

"Vanta 12 дає змогу тривалий час зберігати присутність у морі, вести розвідку та швидко реагувати на підозрілу активність. Такі системи дозволяють посилювати контроль морського простору без необхідності збільшувати кількість кораблів з екіпажами", - зазначив COO STARK Ukraine Максим Черкіс.

За його словами, гібридні загрози складні тим, що часто не мають очевидного моменту початку.

"Підозріла активність біля кабелю чи енергетичного об'єкта сама по собі ще не означає атаку, але її важливо вчасно помітити, простежити за розвитком ситуації та мати можливість швидко відреагувати. Тому для захисту критичної інфраструктури дедалі важливішою стає постійна присутність і спостереження на морі", - додав Черкіс.

Для масштабування виробництва сімейства Vanta STARK співпрацює з німецькою Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Партнери планують розширити промислову базу для виробництва платформ у Німеччині та інших країнах Європи.

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