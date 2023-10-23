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Морський балкер РФ вперше зайшов у порт Маріуполя, - Андрющенко

Ілюстративне фото: перший морський балкер РФ зайшов у порт Маріуполя (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське судно морського класу вперше зайшло у порт тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Це дуже погана новина. Ось для чого потрібно було днопоглиблення. Тепер це сталося - перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судноремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тисяч тонн як в судах класу РМ-3", - написав він.

 

За словами радника мера, поки невідомо, що саме було привезено балкером.

"З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме - не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців", - додав він.

Андрющенко зауважив, що військово-логістична мапа починає змінюватись. При цьому, за його словами, це наближає "бавоняний" сезон у Приморському районі Маріуполя.

Що цьому передувало

Ще на початку жовтня Андрющенко повідомляв, що російські військові займалися днопоглибленням порту у Маріуполі. Він зазначав, що окупанти хочуть створити новий логістичний хаб, тож порт, ймовірно, буде приймати великі судна.

До того ж, росіяни хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу. Це дозволить у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

Крім того, російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

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