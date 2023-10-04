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Хочуть обійтися без Кримського мосту? Росіяни поглиблюють порт у Маріуполі

Маріуполь, Середа 04 жовтня 2023 15:05
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Хочуть обійтися без Кримського мосту? Росіяни поглиблюють порт у Маріуполі Фото: росіяни поглиблюють порт у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти поглиблюють порт у захопленому Маріуполі. Ймовірно, порт буде приймати великі судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, у порту Маріуполя працює землесосний снаряд - це спеціальне судно технічного флоту, яке займається днопоглибленням. Якщо окупанти закінчать роботи, то у порт зможуть заходити великі судна, а не лише класу "річка-море", як зараз.

Андрющенко вважає, що роботи у Маріупольському порту є частиною плану росіян. Окупанти хочуть створити новий логістичний хаб. На його думку, він зможе запрацювати навесні наступного року.

Радник мера пояснив, що за 30 морських миль від Маріуполя розташований порт у російському Єйську, який також дозволяє приймати великі судна. Також є порти в Ростові-на-Дону, окупованих Керчі та Севастополі.

"Біля Єйська існує військовий аеродром, який здатний приймати великі вантажні літаки. Тобто навіть з військової логістики: сів літак сьогодні в Єйську – приблизно за три години він буде в Маріупольському порту. З усіма завантаженнями-вигрузками це займатиме світловий день. Навіть взимку. Це серйозний ризик для військової логістики", - сказав він.

Росіяни будують нову логістику

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

Крім того, як раніше розповідав Андрющенко, російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

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