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Морской балкер РФ впервые вошел в порт Мариуполя, - Андрющенко

Иллюстративное фото: первый морской балкер РФ вошел в порт Мариуполя (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское судно морского класса впервые зашло в порт временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Это очень плохая новость. Вот для чего нужно было дноуглубление. Теперь это произошло - первое судно морского класса (не река-море) вчера пришвартовалось у причала Судоремонтного завода. Судно класса балкеров имеет собственные краны и его полная нагрузка или DWT составляет гораздо больше чем 5 тысяч тонн, как в судах класса РМ-3", - написал он.

 

По словам советника мэра, пока неизвестно, что именно было привезено балкером.

"Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев", - добавил он.

Андрющенко отметил, что военно-логистическая карта начинает меняться. При этом, по его словам, это приближает "бавоняний" сезон в Приморском районе Мариуполя.

Что этому предшествовало

Еще в начале октября Андрющенко сообщал, что российские военные занимались дноуглублением порта в Мариуполе. Он отмечал, что оккупанты хотят создать новый логистический хаб, поэтому порт, вероятно, будет принимать крупные суда.

К тому же, россияне хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами в Донбассе. Они уже начали строить дорогу. Это позволит в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

Кроме того, российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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МариупольпортРоссийская Федерация