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Морские пехотинцы ВСУ уничтожили очередной Су-25 и несколько танков

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 14:17
Морские пехотинцы ВСУ уничтожили очередной Су-25 и несколько танков Фото: морские пехотинцы ВСУ уничтожили очередной Су-25 и несколько танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки морские пехотинцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один штурмовик СУ-25, четыре танка и вражеский склад с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, артиллерийские подразделения нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов.

"В результате чего уничтожены 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиц "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49800 солдат.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Донецком направлении.

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