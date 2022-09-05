Морські піхотинці ЗСУ знищили черговий Су-25 і кілька танків

Минулої доби морські піхотинці Збройних сил України знищили ще один штурмовик СУ-25, чотири танки та ворожий склад з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"В результаті чого знищені 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР і 5 танків. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, артилерійські підрозділи завдали ударів по скупченню живої сили і техніці окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49800 солдатів.

Найбільших втрат за минулу добу російські війська зазнали на Донецькому напрямку.

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