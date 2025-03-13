Морські сили показали відео влучних ударів дронами по позиціях РФ у Херсонській області

Як розповіли у ВМС, пілоти дронів 2-го батальйону 40 ОБрБО завдали влучних ударів по російській піхоті у Херсонській області.

"Оператори БПЛА другого батальйону 40 ОБрБО зачищають позиції окупантів, завдаючи точних ударів по ворожій піхоті та техніці на Херсонщині", - підписано відео.

Ситуація у Херсонській області

Раніше ми писали про те, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Зокрема, російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.

Також ми писали, що 19 лютого російські окупанти атакували Херсон з авіації. Росіяни запустили по місту три КАБи, один з яких влучив у багатоквартирний будинок.