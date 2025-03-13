Морские силы показали видео точных ударов дронами по позициям РФ в Херсонской области

Как рассказали в ВМС, пилоты дронов 2-го батальона 40 ОБрБО нанесли точные удары по российской пехоте в Херсонской области.

"Операторы БПЛА второго батальона 40 ОБрБО зачищают позиции оккупантов, нанося точные удары по вражеской пехоте и технике на Херсонщине", - подписано видео.

Ситуация в Херсонской области

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

В частности, российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

Также мы писали, что 19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Россияне запустили по городу три КАБа, один из которых попал в многоквартирный дом.