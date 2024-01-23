Морські поставки нафти з РФ впали до найнижчого рівня. Bloomberg назвало причини

Морські поставки сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня за майже за два місяці. Цьому завадила низка факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що цьому завадили несприятливі погодні умови та удар українського безпілотника, який на короткий час зупинив поставки з ключового експортного термінала в країнах Балтії.

Близько 3,36 мільйона барелів сирої нафти на день було відправлено з російських портів за чотири тижні до 21 січня. Це на 50 000 барелів на день менше за переглянутий показник за період до 14 січня.

"Технічне обслуговування портів і більш погана погода можуть знову призвести до зниження поставок цього тижня, тоді як атака дронів відкрила новий фронт у війні Москви з Україною, що підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів Росії", - пише Bloomberg.

Інші проблеми Росії в нафтовій сфері

Bloomberg пише, що Росія все ще відчуває труднощі з розміщенням поставок нафти "Сокіл".

"Сімнадцять вантажів загальним обсягом майже 12 мільйонів барелів перебувають на танкерах, які, судячи з усього, нікуди не подінуться", - йдеться в матеріалі.

Ще два вантажі перебувають на човникових танкерах, які стоять на якорі біля південнокорейського порту Йосу, де їх зазвичай перевантажують на інші судна для подальшого доставлення в Індію.

Атака на морський термінал у російському Усть-Лузі

У ніч на 21 січня в районі нафтового термінала Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про безпілотники.

Пізніше у терміналі почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Крім того, цієї ночі в Росії було "гучно" не лише в районі нафтового термінала. Крім того, вибухи чули і в Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир". Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.