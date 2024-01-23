Морские поставки нефти из РФ упали до самого низкого уровня. Bloomberg назвало причины
Морские поставки сырой нефти из России упали до самого низкого уровня почти за два месяца. Этому помешал ряд факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что этому помешали неблагоприятные погодные условия и удар украинского беспилотника, который на короткое время остановил поставки с ключевого экспортного терминала в странах Балтии.
Около 3,36 миллиона баррелей сырой нефти в день было отправлено из российских портов за четыре недели до 21 января. Это на 50 000 баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 14 января.
"Техническое обслуживание портов и более плохая погода могут снова привести к снижению поставок на этой неделе, тогда как атака дронов открыла новый фронт в войне Москвы с Украиной, что подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России", - пишет Bloomberg.
Другие проблемы России в нефтяной сфере
Bloomberg пишет, что Россия все еще испытывает трудности с размещением поставок нефти "Сокол".
"Семнадцать грузов общим объемом почти 12 миллионов баррелей находятся на танкерах, которые, судя по всему, никуда не денутся", - говорится в материале.
Еще два груза находятся на челночных танкерах, которые стоят на якоре возле южнокорейского порта Йосу, где их обычно перегружают на другие суда для дальнейшей доставки в Индию.
Атака на морской терминал в русском Усть-Луге
В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.
Позже в терминале начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.
Кроме того, этой ночью в России было "громко" не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь". Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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