"Морські ліси" гинуть? Вчені фіксують наймасштабніше в історії знебарвлення коралів

Глобальне знебарвлення коралів розпочалось орієнтовно у 2023 році й станом на зараз вже перетворилось на найбільш масштабне та інтенсивне за всю історію спостережень.

Згідно з інформацією Міжнародної ініціативи з питань коралових рифів (ICRI), нині шкідливе для коралових рифів знебарвлення сягнуло безпрецендентного рівня - охопило 84% їхньої загальної площі.

Попри те, що це вже четвертий випадок глобального знебарвлення коралових рифів (починаючи з 1998 року), нинішня подія є більш масштабною за попередні.

Так, "хвороба" вже зачепила рифи у Тихому, Індійському та Атлантичному океанах.

За словами вчених, корали втрачають свої барви та стають примарно-білими через тепловий стрес, адже світовий океан за останні два роки потеплішав до історичного максимуму.

"Ми спостерігаємо за чимось таким, що повністю змінює нашу планету та здатність океанів підтримувати життя й засоби до існування", - наголосив колишній керівник програми "Спостереження за кораловими рифами" Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і виконавчий секретар ICRI Марк Ікін.