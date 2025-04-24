"Морские леса" гибнут? Ученые фиксируют самое масштабное в истории обесцвечивание кораллов

Сегодня ученые всерьез обеспокоены здоровьем коралловых рифов. Речь идет, в частности, о глобальном обесцвечивании кораллов.

Подробнее о том, почему ученые бьют тревогу, какова причина обесцвечивания коралловых рифов, чем оно опасно и можно ли как-то помочь ситуации, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему ученые бьют тревогу

Глобальное обесцвечивание кораллов началось ориентировочно в 2023 году и по состоянию на сейчас уже превратилось в наиболее масштабное и интенсивное за всю историю наблюдений.

Согласно информации Международной инициативы по вопросам коралловых рифов (ICRI), сейчас вредное для коралловых рифов обесцвечивание достигло беспрецедентного уровня - охватило 84% их общей площади.

Несмотря на то, что это уже четвертый случай глобального обесцвечивания коралловых рифов (начиная с 1998 года), нынешнее событие является более масштабным, чем предыдущие.

Так, "болезнь" уже затронула рифы в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

В чем причина обесцвечивания коралловых рифов

По словам ученых, кораллы теряют свои краски и становятся призрачно-белыми из-за теплового стресса, ведь мировой океан за последние два года потеплел до исторического максимума.

"Мы наблюдаем за чем-то таким, что полностью меняет нашу планету и способность океанов поддерживать жизнь и средства к существованию", - отметил бывший руководитель программы "Наблюдение за коралловыми рифами" Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и исполнительный секретарь ICRI Марк Икин.

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Изменение температуры коралловых рифов мира с 1 января 2023 года до 20 апреля 2025 года (анимированная карта: NOAA Coral Reef Watch (CRW)

Чем опасно стремительное обесцвечивание кораллов

Кораллы - не просто украшение подводного мира, но и жизненно важная составляющая его экосистемы. Кроме того, коралловые рифы влияют на:

защиту береговых линий от штормов;

туризм;

промышленность (рыболовство и производство морепродуктов).

Некоторые даже называют кораллы "морскими тропическими лесами", ведь в здоровом состоянии они поддерживают высокий уровень биоразнообразия (в них можно найти около 25% морских видов).

Обесцвечивание коралловых рифов происходит при исчезновении водорослей, которые обеспечивают их характерный цвет и источник питания и питательных веществ. Следовательно, сейчас водоросли становятся все более уязвимыми перед болезнями и могут даже погибать.

Можно ли спасти коралловые рифы

По мнению исследователей, основной причиной нынешнего кризиса стали антропогенные выбросы парниковых газов, которые беспощадно нагревают планету.

Так, 2024 год стал самым жарким в истории планеты, а средняя температура морской поверхности вне полярных зон достигла рекордных +20,87°C (что критично для кораллов).

При этом ученые зафиксировали такое сильное обесцвечивание кораллов, что им пришлось добавить новые уровни к шкале предупреждения об обесцвечивании (чтобы учесть растущий риск их гибели).

К счастью, коралловые рифы способны восстановиться после полученных "травм", однако для этого нужны оптимальные условия и стабилизация температуры океанов.

"Лучший способ защитить коралловые рифы - устранить первопричину изменения климата. А это означает сокращение антропогенных выбросов, которые в основном являются следствием сжигания ископаемого топлива. Все остальное выглядит скорее как пластырь, а не решение", - подчеркнул Марк Икин.