Морські дрони ефективні попри те, що більшість з них росіяни знищують, - Буданов

Буданов не назвав кількість морських безпілотників, які використовують українські бійці та завдання, які вони допомагають виконувати.

"Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато", - сказав він.

Керівник ГУР зазначив, що морські дрони ефективні, адже є реальні нанесені втрати. До того ж, вартість такого безпілотника та вартість бойового корабля - неспівставні.

"Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони (росіяни - ред.) знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема - у тих 30%", - сказав він.

Буданов розповів, що трапляються випадки, коли безпілотник знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на довготривалий ремонт".

Він згадав випадок, коли морський скутер зайшов в акваторію бухти Севастополя. Його знищили при підході до фрегата "Адмірал Ессен".

"Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію - невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку", - сказав він.

Так, Буданов зазначив, що морські дрони - це ефективна зброя для стримування.

"Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося - це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", - зазначив він.

Керівник ГУР додав, що Україна вже освоїла "нормальне таке серійне виробництво" цих безпілотників.

"Це не як робили у гаражах - один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде", - сказав він.

У нього також запитали, чи може зашкодити морським дронам затоплення росіянами кораблів для захисту Керченського мосту.

Буданов зазначив, що розвідка про це знає. Він додав, що затоплювати кораблі - це улюблена звичка росіян.

"Пам’ятаєте, у Севастополі стоїть знаменитий пам’ятник? Пам’ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію. Вони ж, до речі, робили таке, коли захоплювати Крим. Вже не пам’ятаю, чи був старий великий протичовновий корабель, чи сторожовий на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олефіренко вийти. Те саме робили. Це, мені здається, у них звичка більше - щось десь затопити і це якось допоможе", - сказав керівник ГУР.

Морські дрони

Українські морські дрони є унікальною розробкою СБУ. Їх виготовляють на підземному виробництві на території України.

Нагадаємо, у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. Вночі 4 серпня надводний морський безпілотник атакував десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Окупанти ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Наступного дня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив пальне для російського флоту. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС.

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