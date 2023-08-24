Морские дроны эффективны, несмотря на то, что большинство из них россияне уничтожают, - Буданов

Буданов не назвал количество морских беспилотников, которые используют украинские бойцы и задачи, которые они помогают выполнять.

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видите, наши нарезки, которые делают ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте так скажем: это много. Это действительно много", - сказал он.

Руководитель ГУР отметил, что морские дроны эффективны, ведь есть реальные нанесенные потери. К тому же, стоимость такого беспилотника и стоимость боевого корабля - несопоставимы.

"Но, разумеется, 60%, может, даже 70% они (россияне - ред.) уничтожают. Это правда. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема - в тех 30%", - сказал он.

Буданов рассказал, что бывают случаи, когда беспилотник уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет "на долговременный ремонт".

Он вспомнил случай, когда морской скутер вошел в акваторию бухты Севастополя. Его уничтожили при подходе к фрегату "Адмирал Эссен".

"Если посмотреть сначала на эту ситуацию - неудачно, казалось бы. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке", - сказал он.

Так, Буданов отметил, что морские дроны - это эффективное оружие для сдерживания.

"Это не оружие наступления. Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло - это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", - отметил он.

Руководитель ГУР добавил, что Украина уже освоила "нормальное такое серийное производство" этих беспилотников.

"Это не как делали в гаражах - один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет", - сказал он.

У него также спросили, может ли повредить морским дронам затопление россиянами кораблей для защиты Керченского моста.

Буданов отметил, что разведка об этом знает. Он добавил, что затапливать корабли - это любимая привычка россиян.

"Помните, в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям. Ну, времена идут, а ничего не меняется. Но хочу вам напомнить, что когда они флот затопили, это особо им не помогло. Посмотрите на историю. Они же, кстати, делали такое, когда захватывать Крым, уже не помню, был ли старый большой противолодочный корабль или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда не мог Олефиренко выйти, то же самое делали. Это, мне кажется, их привычка больше - что-то где-то затопить и это как-то поможет", - сказал руководитель ГУР.

Морские дроны

Украинские морские дроны являются уникальной разработкой СБУ. Их производят на подземном производстве на территории Украины.

Напомним, в августе СБУ провела две уникальные операции в Черном море. Ночью 4 августа надводный морской беспилотник атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Оккупанты еще не скоро смогут починить корабль.

На следующий день в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, который перевозио горючее для российского флота. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС.

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