Морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось. Отобранные для исследований 93 пробы отвечали гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Также на санитарно-химические показатели была исследована 31 проба морской воды. По этим параметрам все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.



"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) исследованы 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, все соответствовали нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в Одесской области не рекомендовали купаться на девяти пляжах города.

Отметим, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги "купаться запрещено".