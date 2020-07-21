В Одессе назвали пляжи, где купаться не рекомендуется

Фото: одесский пляж (РБК-Украина)

Морская вода на пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим показателям

"Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" провел исследования морской воды возле пляжей Одессы. По результатам исследований она не соответствует санитарно-микробиологическим показателям во всех определенных контрольных точках города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Как сообщается, в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, в Главном управлении Госпродспоживслужбы в Одесской области не рекомендуют купаться на девяти пляжах города.

В частности это касается пляжей "Лузановка", "Молодая Гвардия", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана. В горсовете отмечают, что рекомендация действует до особого распоряжения.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве, так как на них были обнаружены отклонения от нормальных показателей качества воды.

Кроме того, в Киеве до сих пор не рекомендуют купаться на четырех пляжах, при этом на девяти пляжах кишечную палочку не обнаружили и отдыхать безопасно.