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Морська вода на пляжах Одеської області придатна для купання, - МОЗ

Автор: Андрій Козловський

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що якість морської води біля узбережжя Одеської області за санітарно-мікробіологічними показниками поліпшилась. Відібрані для досліджень 93 проби відповідали гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру МОЗ України.

Також на санітарно-хімічні показники було досліджено 31 пробу морської води. І за цими параметрами усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) досліджені 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники - усі відповідали нормативним вимогам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в липні в Одеській області не рекомендували купатися на дев'яти пляжах міста.

Зазначимо, у Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено".

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