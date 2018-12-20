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Морская база на Азовском море будет приоритетом для ВМС, - Полторак

Новости » Политика    20.12.2018 - 21:25
Морская база на Азовском море будет приоритетом для ВМС, - Полторак
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

ВСУ и ВМС должны быть готовы обеспечить территориальную целостность Украины, отметил министр

Министр обороны Степан Полторак заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны будет создание морской базы в Азовском море. Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

ВСУ и ВМС должны быть готовы обеспечить территориальную целостность Украины, отметил министр.

"Командованию ВМС надо предоставить расчеты относительно создания морской базы на Азовском море. Нам надо усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", - сказал Полторак.

Также Полторак заявлял, что акт российской агрессии в Керченском проливе является актом агрессии против украинского государства.

Напомним, международный комитет Красного Креста (МККК) направил запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским военнопленным морякам.

Ранее сообщалось, что до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными в результате агрессии РФ против Украины в Азовском море.

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Новости Украины ПолторакВМСКерченский мостагрессия РФАзовское море
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