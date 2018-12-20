Морська база на Азовському морі буде пріоритетом для ВМС, - Полторак

Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

ВСУ і ВМС повинні бути готові забезпечити територіальну цілісність України, зазначив міністр

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що пріоритетним завданням Міністерства оборони буде створення морської бази в Азовському морі. Про це він заявив на прес-конференції в Одесі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укринформ.

ЗСУ та ВМС повинні бути готові забезпечити територіальну цілісність України, зазначив міністр.

"Командуванню ВМС треба надати розрахунки щодо створення морської бази на Азовському морі. Нам треба посилити свою присутність в Азовському морі, ми повинні реагувати на ті загрози, які існують в Азовському морі, і в жодному разі не погодимося з черговою спробою РФ захопити нові території, все Азовське море", - сказав Полторак.

Також Полторак заявляв, що акт російської агресії в Керченській протоці є актом агресії проти української держави.

Нагадаємо, міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив запит до Російської Федерації про надання представникам Червоного хреста доступу до українських військовополонених моряків.

Раніше повідомлялося, що до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими в результаті агресії РФ проти України в Азовському морі.