До Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, - Полозов

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Адвокати вже відвідали 11 військовополонених моряків

До Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії РФ проти України в Азовському морі. Про це на прес-конференції в Києві заявив адвокат Микола Полозов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ці люди (моряки, - ред.) володіють всіма ознаками військовополонених. Тільки РФ вважає, що ці моряки є злочинцями. Норми Женевської конвенції припускають, що люди можуть вважатися військовополоненими навіть без оголошення війни. 105 стаття Женевської конвенції передбачає, що військовополонені мають право на кваліфікований адвокатський захист",- сказав він.

За його словами, адвокати вже відвідали 11 військовополонених моряків. Полозов також зазначив, що команда адвокатів працює узгоджено з владою України.

"До Нового року всі адвокати побачаться зі своїми підзахисними. У мене немає сумнівів, що решта моряків також зробить заяву про те, що вони є військовополоненими", - резюмував він.

За його словами, кожен адвокат з'ясує, чи чинився тиск на моряків.

"До 25 січня обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо всіх моряків. Я думаю, що запобіжний захід їм все-таки буде продовжено. Абсолютно очевидно, що, діючи в рамках узгодженої позиції, у моряків є всі шанси вийти на свободу. Утримувати 24 військовополонених дуже дорого. Слідство РФ буде намагатися цих моряків розсварити між собою і розвести по різних кутах", - сказав Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Полозова, звільнення українських моряків, яких Росія захопила в ході атаки в Керченській протоці, буде обумовлено виключно політичним рішенням.