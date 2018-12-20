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Червоний Хрест просить РФ надати доступ до українських моряків

Новини » Політика    20.12.2018 - 19:08
Червоний Хрест просить РФ надати доступ до українських моряків
Ілюстративне фото (icrc.org)

За результатами візиту родичів поінформують про стан здоров'я моряків

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направили запит до Російської Федерації щодо надання представникам Червоного хреста доступу до українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової. 

Омбудсмен повідомила, що отримала відповідь на своє звернення від Голови делегації МКЧХ в Україні Алана Ешліманна щодо долі 24 українських моряків, які були захоплені РФ.

"Він повідомив, що у Міжнародному комітеті Червоного Хреста уважно стежили за подіями, що відбулися в районі Керченської протоки. У МКЧХ стурбовані ситуацією із захопленням українських моряків. А також занепокоєні станом здоров’я 24 членів екіпажу, які утримуються в СІЗО Москви", - написала Денісова. 

Ешліманн зазначив, що після отримання дозволу від РФ та згоди самих військовополонених моряків, представники МКЧХ зможуть відвідати їх. За результатами такого візиту представники МКЧХ зможуть конфіденційно проінформувати родичів щодо стану здоров’я моряків та умов їх утримання.

Червоний Хрест просить РФ надати доступ до українських моряківНагадаємо, раніше повідомлялося, що до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії РФ проти України в Азовському морі.

РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова з проханням надати дозвіл для відвідування українських військовополонених моряків.

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