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Морская логистика России ограниченная в действиях, - Плетенчук

Киев, Четверг 28 марта 2024 02:10
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Морская логистика России ограниченная в действиях, - Плетенчук Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/talkberry)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российская морская логистика ограниченная в действиях.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

По словам Плетенчука, в Турции застряло одно из судов, которое обеспечивало т.н. сирийский экспресс.

"На сегодняшний день можем констатировать, что морская логистика (России – ред.) ограничена в действиях. Можем наблюдать, как в территориальных водах Турции застряло одно из судов, работавшее в интересах оборонной логистики России и обеспечивающее работу так называемого сирийского экспресса. То есть обеспечивала группировку российского флота в Сирии", - сообщил спикер ВМС Украины.

Ранее Плетенчук назвал количество больших десантных кораблей оставшихся в Черноморском флоте РФ.

К слову, спикер Военно-морских сил Украины подтвердил поражение БДК "Константина Ольшанского".

Также в ВМС рассказали, откуда Россия запускала ракеты по Украине 25 марта.

В начале марта Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне держат в Крыму корабли, которым не нашлось места в РФ.

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