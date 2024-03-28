Морская логистика России ограниченная в действиях, - Плетенчук
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российская морская логистика ограниченная в действиях.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.
По словам Плетенчука, в Турции застряло одно из судов, которое обеспечивало т.н. сирийский экспресс.
"На сегодняшний день можем констатировать, что морская логистика (России – ред.) ограничена в действиях. Можем наблюдать, как в территориальных водах Турции застряло одно из судов, работавшее в интересах оборонной логистики России и обеспечивающее работу так называемого сирийского экспресса. То есть обеспечивала группировку российского флота в Сирии", - сообщил спикер ВМС Украины.
Ранее Плетенчук назвал количество больших десантных кораблей оставшихся в Черноморском флоте РФ.
К слову, спикер Военно-морских сил Украины подтвердил поражение БДК "Константина Ольшанского".
Также в ВМС рассказали, откуда Россия запускала ракеты по Украине 25 марта.
В начале марта Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне держат в Крыму корабли, которым не нашлось места в РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.