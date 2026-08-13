Морська блокада України не зупинила експорт: як "Інтерпайп" змінив логістику

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

В "Інтерпайп" зазначили, що наприкінці липня ворог своїми ракетно-дроновими атаками заблокував роботу українських морських портів Одещини та Миколаївщини, що фактично унеможливило експорт продукції із них.

Незважаючи на ці нові логістичні складнощі, компанія продовжує доставляти продукцію своїм клієнтам на світових ринках.

Рішення "Інтерпайп" для збереження експорту

Як пояснив заступник операційного директора із забезпечення закупівель та логістики компанії Олексій Яновський, більшість споживачів групи знаходяться в Європі. Тому, аби доставити їм продукцію в конкретний день тижня у певну годину, за принципом just-in-time, компанія використовує вантажний автомобільний транспорт.

"Звісно, зараз на вартість цієї логістики чинять тиск дефіцит палива і, відповідно, зростання цін на це паливо. Але ця проблема, вочевидь, є більш вирішуваною, ніж блокада портів", - зазначив він.

Водночас, припинення роботи морських портів Одещини негативно вплинуло на експорт до Північної Америки та на Близький Схід. Проте завдяки досвіду попередніх років "Інтерпайп" оперативно переорієнтув відвантаження для клієнтів на цих ринках в один із портів Європи.

"Як компанія-експортер, "Інтерпайп" має величезну мапу продажів. Наші основні клієнти знаходяться поза межами України, тому завдання служби логістики - шукати рішення, як доставити вантаж клієнту. Поки що ми із цим справляємося", - підсумував Яновський.