Морська блокада США: в Індійському океані затримали черговий танкер-порушник (відео)

Судно відстежували від Карибського басейну

За даними Пентагону, військові відстежували рух танкера від Карибського басейну до Індійського океану, після чого здійснили його зупинку. Перевірка, морська блокада та абордаж судна відбулися без інцидентів.

У Пентагоні також попередили інші судна про відповідальність за порушення санкцій.

"Міжнародні води не є притулком. На суші, в повітрі чи на морі ми знайдемо вас і покараємо", - написали у Пентагоні.

Ймовірні санкційні порушення

За даними ресурсу Головного управління розвідки Міноборони України War Sanctions, танкер Veronica III міг використовуватися для незаконного перевезення сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти.