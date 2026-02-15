UA

Морська блокада США: в Індійському океані затримали черговий танкер-порушник (відео)

Ілюстративне фото: в Індійському океані затримали черговий танкер-порушник (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Американські військові затримали танкер Veronica III в Індійському океані через порушення санкційного режиму, запровадженого Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США в X.

Судно відстежували від Карибського басейну

За даними Пентагону, військові відстежували рух танкера від Карибського басейну до Індійського океану, після чого здійснили його зупинку. Перевірка, морська блокада та абордаж судна відбулися без інцидентів.

У Пентагоні також попередили інші судна про відповідальність за порушення санкцій.

"Міжнародні води не є притулком. На суші, в повітрі чи на морі ми знайдемо вас і покараємо", - написали у Пентагоні.

Ймовірні санкційні порушення

За даними ресурсу Головного управління розвідки Міноборони України War Sanctions, танкер Veronica III міг використовуватися для незаконного перевезення сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти.

 

Раніше ми писали про те, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, що перевозять іранську нафту. Вашингтон хотів чинити тиск на Тегеран заради ядерної угоди, однак відмовився від ідеї через загрозу заходів у відповідь.

