Морская блокада США: в Индийском океане задержали очередной танкер-нарушитель (видео)

Судно отслеживали от Карибского бассейна

По данным Пентагона, военные отслеживали движение танкера от Карибского бассейна до Индийского океана, после чего осуществили его остановку. Проверка, морская блокада и абордаж судна прошли без инцидентов.

В Пентагоне также предупредили другие суда об ответственности за нарушение санкций.

"Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем", - написали в Пентагоне.

Вероятные санкционные нарушения

По данным ресурса Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions, танкер Veronica III мог использоваться для незаконной перевозки сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.