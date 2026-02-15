Морская блокада США: в Индийском океане задержали очередной танкер-нарушитель (видео)

Американские военные задержали танкер Veronica III в Индийском океане из-за нарушения санкционного режима, введенного Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США в X.
По данным Пентагона, военные отслеживали движение танкера от Карибского бассейна до Индийского океана, после чего осуществили его остановку. Проверка, морская блокада и абордаж судна прошли без инцидентов.
В Пентагоне также предупредили другие суда об ответственности за нарушение санкций.
"Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем", - написали в Пентагоне.
По данным ресурса Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions, танкер Veronica III мог использоваться для незаконной перевозки сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.
Ранее мы писали о том, что представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть. Вашингтон хотел оказать давление на Тегеран ради ядерной сделки, однако отказался от идеи из-за угрозы ответных мер.