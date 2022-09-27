Морпіхи ЗСУ знищили два склади з боєприпасами, танки і бронетехніку окупантів (відео)

Фото: морпіхи ЗСУ знищили два склади з боєприпасами, танки і бронетехніку окупантів (Getty Images)

Підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ знищили два танка, САУ та два склади з боєприпасами російських окупантів 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.