Морпіхи ЗСУ знищили два склади з боєприпасами, танки і бронетехніку окупантів (відео)
Підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ знищили два танка, САУ та два склади з боєприпасами російських окупантів 26 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, самохідну гаубицю "Мста - С", 2 бойові броньовані машини та 2 склади з боєприпасами", - сказано в повідомленні.
Військові уточнюють остаточні втрати росіян.
Зазначимо, що протягом 25 вересня морпіхи знищили самохідну гаубицю "Акація" росіян та склад з автобронетехнікою.
Окрім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще 550 окупантів та збили ворожий літак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.