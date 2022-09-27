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Морпіхи ЗСУ знищили два склади з боєприпасами, танки і бронетехніку окупантів (відео)

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Вівторок 27 вересня 2022 15:50
Морпіхи ЗСУ знищили два склади з боєприпасами, танки і бронетехніку окупантів (відео) Фото: морпіхи ЗСУ знищили два склади з боєприпасами, танки і бронетехніку окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ знищили два танка, САУ та два склади з боєприпасами російських окупантів 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, самохідну гаубицю "Мста - С", 2 бойові броньовані машини та 2 склади з боєприпасами", - сказано в повідомленні.

Військові уточнюють остаточні втрати росіян.

Зазначимо, що протягом 25 вересня морпіхи знищили самохідну гаубицю "Акація" росіян та склад з автобронетехнікою.

Окрім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще 550 окупантів та збили ворожий літак.

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