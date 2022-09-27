Морпехи ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами, танки и бронетехнику оккупантов (видео)

Фото: морпехи ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами, танки и бронетехнику оккупантов (Getty Images)

Подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ уничтожили два танка, САУ и два склада с боеприпасами российских оккупантов 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.