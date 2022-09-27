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Морпехи ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами, танки и бронетехнику оккупантов (видео)

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Вторник 27 сентября 2022 15:50
Морпехи ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами, танки и бронетехнику оккупантов (видео) Фото: морпехи ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами, танки и бронетехнику оккупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ уничтожили два танка, САУ и два склада с боеприпасами российских оккупантов 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 боевые бронированные машины и 2 склада с боеприпасами", - сказано в сообщении.

Военные уточняют окончательные потери россиян.

Отметим, что в течение 25 сентября морпехи уничтожили самоходную гаубицу "Акация" россиян и склад с автобронетехникой.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет.

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