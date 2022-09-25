Морпіхи за добу знищили дві гармати, "Акацію" та склад бронетехніки окупантів

Фото: морпіхи знищили дві гармати та ворожий склад (Getty Images)

Українські морпіхи за останню добу у складі інших підрозділів ЗСУ атакували ворога. Захисники знищили склад з автомобільною бронетехнікою окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

Морпіхи з артилерії атакували позиції російських військ. Внаслідок чого українським бійцям вдалося завдати значних втрат ворогу. "Наші воїни знищили 2 гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.