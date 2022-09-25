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Морпіхи за добу знищили дві гармати, "Акацію" та склад бронетехніки окупантів

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Україна, Неділя 25 вересня 2022 13:53
Морпіхи за добу знищили дві гармати, "Акацію" та склад бронетехніки окупантів Фото: морпіхи знищили дві гармати та ворожий склад (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морпіхи за останню добу у складі інших підрозділів ЗСУ атакували ворога. Захисники знищили склад з автомобільною бронетехнікою окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

Морпіхи з артилерії атакували позиції російських військ. Внаслідок чого українським бійцям вдалося завдати значних втрат ворогу.

"Наші воїни знищили 2 гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували 400 окупантів. Всього Росія втратила вже понад 56 700 своїх військових.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти посилюють атаки на сході України, проте на півдні вороги мають проблеми з логістикою.

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