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Морпіхи знищили ворожий "Гіацинт-Б" та десяток окупантів

Фото: морпіхи знищили ворожий "Гіацинт-Б" та десяток окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські морські піхотинці знищили 11 російських загарбників та причіпну гармату "Гіацинт-Б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 20 січня, морські піхотинці знищили 11 окупантів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, артилерійські військові частини та підрозділи наносили вогневе ураження по росіянах, внаслідок чого було знищено причіпну гармату "Гіацинт-Б" та гармату-гаубицю "Д-20". Остаточні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, у Силах спецоперацій показали, як майстерно ліквідували загарбників у Соледарі.

Окрім того, українські бійці показали відео атаки на позиції окупантів, під час якої вони ліквідували чотирьох росіян.

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