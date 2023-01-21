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Морпехи уничтожили вражеский "Гиацинт-Б" и десяток оккупантов

Фото: морпехи уничтожили вражеский "Гиацинт-Б" и десяток оккупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские морские пехотинцы уничтожили 11 российских захватчиков и прицепную пушку "Гиацинт-Б".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 20 января, морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов", - сказано.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения наносили огненное поражение по россиянам, в результате чего была уничтожена прицепная пушка "Гиацинт-Б" и пушка-гаубица "Д-20". Окончательные потери противника уточняются.

Напомним, в Силах спецопераций показали, как мастерски ликвидировали захватчиков в Соледаре.

Кроме того, украинские бойцы показали видео атаки на позиции оккупантов, во время которой они ликвидировали четырех россиян.

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